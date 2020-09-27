Звезда "Comedy Woman" Катя Варнава рассказал в своем Instagram-аккаунте о необычном проекте.

Любовь юмористки к собакам послужила поводом для литературного события. #СобачкаВоскресная под таким хэштегом актриса обратилась к подписчикам, сопроводив свой пост фотографией художественного полотна с изображением собаки породы шнауцер. Последующие образы собак в живописи заинтересовали книгоиздателей, которые собрали целую коллекцию четвероногих друзей, запечатленных на известных и малоизвестных картинах.

"У каждого творческого порыва, зародившегося в социальных сетях, может быть свое физическое воплощение… например, в книге. И признаюсь честно, это особое чувство, когда тебя и твоего любимого питомца приглашают стать частью такого литературного события.

Издательство "Слово/Slovo" выпустило книгу о людях, собаках и особенностях мира искусства "#СобачкаВоскресная". Это заметки куратора Пушкинского музея Сурии Садековой, которые наконец обрели свое место на бумажных страницах.

Однажды на выставке в Лувре на одном из полотен Сурия увидела и сфотографировала точную копию друга ее семьи — серого шнауцера Дуньку и написала об этом пост с хэштегом #СобачкаВоскресная. Череда постов о разных выставках, музеях, картинах, сопровождавшиеся снимками собак из мира искусств, стала основой для издания чудесной книги, которую теперь можно приобрести на сайте издательства "Слово". Приятного чтения!" — рассказывает Екатерина на своей страничке в Instagram.