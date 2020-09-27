"Как грустно мне без теплых рук твоих". Звезда отечественной эстрады поделился в своем аккаунте семейным фотоархивом.
Часть снимков относится ко времени Великой Отечественной войны, где его мама в форме защищает Родину. Остальные фото уже с маленьким и постепенно взрослеющим Олегом.
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Сегодня 27.09.20 моей маме исполнилось бы 100 лет Она родилась в 1920г в Белоруссии и её жизни было немало испытаний. В составе Красной армии она прошла всё Великую Отечественную войну, закончив воевать на Халкин Голе в звании военного врача. "В полночной тишине ты пела песни мне, и улыбался я тебе во сне. Ночные облока качали на руках и вдаль несла нас времени река…" Сегодня в 18-00 будет мой домашний прямой эфир. Пишите вопросы, подключайтесь. #газманов #мама #осень2020 #сентябрь #песни #шоу
"Сегодня 27.09.20 моей маме исполнилось бы 100 лет. Она родилась в 1920 г. в Белоруссии и в её жизни было немало испытаний. В составе Красной армии она прошла всю Великую Отечественную войну, закончив воевать на Халкин-Голе в звании военного врача", — с чувством гордости признался певец и процитировал слова своей песни: "В полночной тишине ты пела песни мне, и улыбался я тебе во сне. Ночные облака качали на руках и вдаль несла нас времени река…"
Поклонники продолжили в комментариях эту песню.
"Светлая память этой героически сильной душевной красивой женщине. Женщины знака Весы — самые справедливые, честные и добрые", — написали поклонники народного артиста РФ.
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