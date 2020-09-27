"Как грустно мне без теплых рук твоих". Звезда отечественной эстрады поделился в своем аккаунте семейным фотоархивом.

Часть снимков относится ко времени Великой Отечественной войны, где его мама в форме защищает Родину. Остальные фото уже с маленьким и постепенно взрослеющим Олегом.

"Сегодня 27.09.20 моей маме исполнилось бы 100 лет. Она родилась в 1920 г. в Белоруссии и в её жизни было немало испытаний. В составе Красной армии она прошла всю Великую Отечественную войну, закончив воевать на Халкин-Голе в звании военного врача", — с чувством гордости признался певец и процитировал слова своей песни: "В полночной тишине ты пела песни мне, и улыбался я тебе во сне. Ночные облака качали на руках и вдаль несла нас времени река…"