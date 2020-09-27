Дуэйн "Скала" Джонсон выступил в поддержку кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена.

"Народ, у меня была возможность сесть с вице-президентом Джо Байденом и сенатором Камалой Харрис и поговорить о некоторых важных вопросах, перед которыми стоит наша страна. Считаю, что это был прекрасный и очень продуктивный разговор… Я действительно считаю, что вице-президент Байден и сенатор Харрис — лучший выбор для руководства страной, и я поддерживаю их", — написал актёр в Instagram.