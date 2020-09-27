Актриса и ведущая программы "Давай поженимся" поделилась с подписчиками кадрами со съемки телепередачи.
На снимках Лариса в спортивном костюме выбирает фрукты и овощи на рынке.
"Никогда не мечтала работать на ТВ. Не люблю быть в системе, ленивая. Но мы предполагаем… Засосало аж на 13 лет. В одном месте, с одной командой. У нас любовь — поверьте. Желаю всем найти своих и стать счастливыми!" — подписала пост Гузеева.
Подписчики не поскупились на мудрые мысли, основанные на жизненном опыте:
"Не самое страшное работать в системе, главное — оставаться при этом человеком!";
"Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть этот мир прогнётся под Вас". Любим Вас!", — ответили на признание ведущей ее подписчики.
Недавно Кристина Асмус жаловалась на плохое самочувствие и потерю голоса из-за жёсткого рабочего графика.