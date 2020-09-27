Лариса Гузеева призналась в любви к коллегам

Актриса и ведущая программы "Давай поженимся" поделилась с подписчиками кадрами со съемки телепередачи.

На снимках Лариса в спортивном костюме выбирает фрукты и овощи на рынке.

"Никогда не мечтала работать на ТВ. Не люблю быть в системе, ленивая. Но мы предполагаем… Засосало аж на 13 лет. В одном месте, с одной командой. У нас любовь — поверьте. Желаю всем найти своих и стать счастливыми!" — подписала пост Гузеева.

Подписчики не поскупились на мудрые мысли, основанные на жизненном опыте: