Идея путешествия принадлежит жене певца, побывавшей в Каппадокии 3 года назад.
Авиабилеты, отель и трансфер семья Клявера бронировала самостоятельно. Певец признался, что поездка удалась даже без привычного "all inclusive".
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КАППАДОКИЯ. Рассказ артиста глазами туриста. Не благодарите. Просто добавь пост в сохранённое😁😎 "Почему именно Каппадокия?" Это была мечта Иринки (она путешествовала там 3 года назад), — поехать всем вместе. И после ее исполнения, скажу я вам, что отличная была мечта👍 Итак: ❕Летели не туром, а самостоятельно взяли авибилеты, забронировали отель и ориентировались уже на местности. Полёт с пересадкой Москва-Стамбул (3,5 ч), Стамбул-Кайсери(1,15 ч). Далее час на трансфере, предварительно заказав услугу в отеле. ❕Разместились в одной из гостиниц в Национальном парке Гёреме, городок возле которого на мой взгляд и находится все самое интересное для ознакомления с Каппадокией). Отель, как и большинство других в этом районе, находится в скале. Это очень необычно, как будто оказался прямиком в сказке Алладина.🧞♂️Только вот дверь в пещеру открывается ключом, а не "Сим-Сим, откройся"😉 ❕Про привыкший турецкий ‘all inclusive' забыли. Везде включены только завтраки. Обед, ужин в близлежащих ресторанчиках (множество тоже в пещерах) с местной кухней. Облопаться можно на раз два, порции огромные, все очень вкусное и по совершенно гуманным ценам, причём на все. Кстати, рыбы на удивление совсем не было, зато мяса хоть отбавляй. Фруктами закупались пару раз на базаре. Свежак 💦(Вот прям чувствуется, что с здешних огородов) ❕Каппадокия поразила меня своей энергетикой: душевное, уютное и маленькое местечко и, как один из главных показателей ,- с искренним населением, отзывчивым и гостеприимным (официанты, персонал отеля, гиды и тд), отношение которых НЕ лишь бы ‘содрать денег с туриста и завысить прайс', а действительно помочь, рассказать и посодействовать. Передать свою любовь к Родине. Полное ощущение, что ты приехал в гости к знакомым и близким людям. От этого очень приятно. ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕКСТА, ПУТЕВОД ПО КАППАДОКИИ И ВЫВОД😁, ПОСЛЕ ФОТОГРАФИЙ В ПОСТЕ (листай в сторону)
"Каппадокия поразила меня своей энергетикой: душевное, уютное и маленькое местечко и, как один из главных показателей, — с искренним населением, отзывчивым и гостеприимным (официанты, персонал отеля, гиды и т.д.), отношение которых НЕ лишь бы "содрать денег с туриста и завысить прайс", а действительно помочь, рассказать и посодействовать. Передать свою любовь к Родине. Полное ощущение, что ты приехал в гости к знакомым и близким людям. От этого очень приятно", — поделился Денис.
Певец также рассказал, что посетил много экскурсий, среди которых были и пещерные поселения, и полёт на воздушных шарах на рассвете.
Кстати, именно в Каппадокии Денис впервые покатался на квадроцикле.
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