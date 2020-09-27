Денис Клявер впервые сел на квадроцикл

Идея путешествия принадлежит жене певца, побывавшей в Каппадокии 3 года назад.

Авиабилеты, отель и трансфер семья Клявера бронировала самостоятельно. Певец признался, что поездка удалась даже без привычного "all inclusive".

"Каппадокия поразила меня своей энергетикой: душевное, уютное и маленькое местечко и, как один из главных показателей, — с искренним населением, отзывчивым и гостеприимным (официанты, персонал отеля, гиды и т.д.), отношение которых НЕ лишь бы "содрать денег с туриста и завысить прайс", а действительно помочь, рассказать и посодействовать. Передать свою любовь к Родине. Полное ощущение, что ты приехал в гости к знакомым и близким людям. От этого очень приятно", — поделился Денис.

Певец также рассказал, что посетил много экскурсий, среди которых были и пещерные поселения, и полёт на воздушных шарах на рассвете.

Кстати, именно в Каппадокии Денис впервые покатался на квадроцикле.