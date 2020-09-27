В оргкомитете "Детского Евровидения" отреагировали на скандал

Мать ребенка, отсеявшегося на этапе отбора претендента на участие в "Детском Евровидении", возмущена непрозрачной процедурой голосования жюри.

Возмутило родительницу то, что жюри предпочло оценивать номера детей с "технической репетиции".

"Организаторы "Детского Евровидения" отреагировали на претензии и объяснили: "Все участники отборочного тура были предупреждены о том, что будет вестись запись для членов профессионального жюри. Все номера были отрепетированы, дети были в костюмах".

В пресс-службе конкурса также пояснили, что съемки номеров детей, вышедших в финал, проводились без зрителей из-за запрета на проведение публичных мероприятий, связанного с угрозой распространения коронавируса.

Причиной непонимания стало то, что по итогам зрительского голосования в лидеры вышел Рутгер Гарехт, а когда члены жюри суммировали свои голоса, то первое место досталось Софии Феськовой из Санкт-Петербурга, которая и будет представлять Россию на "Детском Евровидении" в 2020 году.

Международный детский конкурс состоится 29 ноября в Польше.