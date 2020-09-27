Сергей Безруков категорично ответил на вопрос, стоит ли ждать продолжение культового сериала "Бригада".

Актёру не хочется возвращаться к роли, которую он сыграл 20 лет назад.

"Продолжения "Бригады" не будет. Я и во второй части не снимался. Это не то что скучно, это уже отвратительно: мне 47 лет, а я всё буду Саша Белый? Нам не нужно продолжение "Бригады". Есть первое впечатление, не надо его портить. Я сыграл "крестного отца" Сашу Белого в 27 лет. Был моложе всех исполнителей, всех "крестных отцов" в мире — тогда это тешило мое честолюбие", — пояснил артист.