Наталья Краснова нарвалась на упрёки и комплименты

Юмористка и автор нескольких книг Наталья Краснова в очередной раз доказала, что не боится оказаться в неловкой ситуации.

Участница баттлов выложила подборку фотографий, состоящую из обработанного в художественном стиле арта, обычного фото и картинки с изображением морщинистого сфинкса.

"1) как меня видит художник, 2) как себя вижу я, 3) я", — пояснила смысл поста Наталья.

Подписчики восхитились качеством арта, а вот девушку упрекнули.