Юмористка и автор нескольких книг Наталья Краснова в очередной раз доказала, что не боится оказаться в неловкой ситуации.
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Участница баттлов выложила подборку фотографий, состоящую из обработанного в художественном стиле арта, обычного фото и картинки с изображением морщинистого сфинкса.
"1) как меня видит художник, 2) как себя вижу я, 3) я", — пояснила смысл поста Наталья.
Подписчики восхитились качеством арта, а вот девушку упрекнули.
"Ой, да ладно прибедняться, нарываетесь на комплименты? Пушка, конечно";
"Глаза хитрющие, ну лиса. Красивая очень";
"Обожаю!!! И вы красотка, даже на третьем фото".
Недавно Кристина Асмус жаловалась на плохое самочувствие и потерю голоса из-за жёсткого рабочего графика.