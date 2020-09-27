Недавно Сергей Глушко публично признался, что изменил своей жене Наташе Королёвой, однако певица не стала разводиться с ним.

Друзья певицы, пожелавшие остаться неизвестными, рассказали "Комсомольской правде", почему артистка решила простить мужа.

"Она приняла эту ситуацию не сейчас, а гораздо раньше. Выходя замуж за стриптизера, она изначально согласилась с тем, что по вечерам ее муж будет развлекать других дам, демонстрируя им свое голое тело. Думаете, она не догадывалась о том, что периодически случается "продолжение банкета"? Наташа с Тарзаном уже 20 лет, и она не дурочка. Но пока секса хватает на всех, она будет закрывать глаза на похождения мужа", — пояснил источник.