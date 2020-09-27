Актер и исполнитель ролей светил отечественной литературы отдыхает в Крыму.
Сергей Безруков выложил фотографии из Гурзуфа. На отдыхе он решил познакомиться с жизнью и бытом писателя-классика Антона Павловича Чехова.
"Мореееееее…. Дача А. П. Чехова в Гурзуфе! Просто не надышаться! Красотааааа… Это вам для вдохновения, дорогие мои, хорошие!" — восторженно поделился своими эмоциями актер.
Возможно, в будущем опыт из этой поездки поможет Сергею перевоплотиться в новую роль, связанную с литературным творчеством. Сам актер писал о подготовке к "Дяде Ване".
Подписчики Безрукова прокомментировали пост отрывком из письма самого Чехова.
"Вам хочется кутнуть? А мне ужасно хочется. Тянет к морю адски. Пожить в Ялте или Феодосии одну неделю для меня было бы истинным наслаждением. Дома хорошо, но на пароходе, кажется, было бы в 1000 раз лучше. Сидеть бы на палубе, трескать вино и беседовать о литературе, а вечером дамы". Чехов А. П. — Суворину А. С., 28 июля 1893", — написали остряки под постом в аккаунте артиста.
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