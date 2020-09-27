Сергей Безруков знакомится с достопримечательностями Крыма

Актер и исполнитель ролей светил отечественной литературы отдыхает в Крыму.

Сергей Безруков выложил фотографии из Гурзуфа. На отдыхе он решил познакомиться с жизнью и бытом писателя-классика Антона Павловича Чехова.

"Мореееееее…. Дача А. П. Чехова в Гурзуфе! Просто не надышаться! Красотааааа… Это вам для вдохновения, дорогие мои, хорошие!" — восторженно поделился своими эмоциями актер.

Возможно, в будущем опыт из этой поездки поможет Сергею перевоплотиться в новую роль, связанную с литературным творчеством. Сам актер писал о подготовке к "Дяде Ване".

Подписчики Безрукова прокомментировали пост отрывком из письма самого Чехова.