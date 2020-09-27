Дженнифер Энистон призналась в любви Брэду Питту

Актёру и продюсеру Шону Пенну показалось забавным свести лицом к лицу разведенную пару Голливуда и добиться от звезд откровенных признаний.

Факт, что главный красавчик Фабрики грез официально холост, не дает покоя поклонникам Питта. Шоумены в угоду публике ставят эксперименты, проверяя, не смогут ли они разжечь искру старой любви давней голливудской пары.

Скандальный развод Питта и Джоли заставил фанатов Брэда вспомнить о его первой жене, звезде сериала "Друзья". Попытка "поворошить прошлое" привлекла немалый зрительский интерес.

На проекте Шона Пенна Энистон произнесла сокровенные слова, которые пришлись по душе аудитории. Энистон, сведенная лицом к лицу с бывшим мужем, сказала:

"Привет, Брэд. Ты знаешь, насколько милым я тебя всегда считала. Ты такой сексуальный, иди ко мне".

Слова эти однако никто не воспринял всерьез, так как Энистон просто играла роль, участвуя в живых чтениях молодежной комедии 1982 года "Беспечные времена в "Риджмонт Хай".

В этом проекте также приняли участие Джулия Робертс, Мэттью Макконахи, Шайа ЛаБаф, Морган Фриман, Джимми Киммел и Генри Голдинг.

Ранее "Правда.Ру" писала, что поклонники Брэда Питта оценили его новую девушку в купальнике.