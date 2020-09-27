Яна Рудковская опубликовала совместное селфи с Максимом Галкиным, несмотря на слухи о его разводе с Аллой Пугачёвой.
Фото вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях, породив множество других теорий и слухов.
"С Максом на др у нашего друга сделали selfie! Макс попросил выложить в оригинале! Ни грамма фотошопа, зуб даём (выкладывала при нём)! Мы такие как есть, кстати ещё ничего", — подписала снимок Рудковская (орфография и пунктуация автора сохранены).
Недавно Кристина Асмус жаловалась на плохое самочувствие и потерю голоса из-за жёсткого рабочего графика.