Рудковская опубликовала селфи с Галкиным на фоне слухов о его разводе

Яна Рудковская опубликовала совместное селфи с Максимом Галкиным, несмотря на слухи о его разводе с Аллой Пугачёвой.

Фото вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях, породив множество других теорий и слухов.