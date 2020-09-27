Певица присоединилась к празднованию 10-летнего юбилея со дня работы сервиса "Яндекс. Музыка".
Вместе с другими популярными отечественными исполнителями она оставила свой автограф на гитаре. В акции приняли участие также Сергей Жуков, Мари Краймбрери, 2Маши, Mary Gu.
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@music.yandex по-творчески отметили свой юбилей 🥳 Мне было очень приятно принимать участие в подготовке подарка для одного из первых подписчиков Яндекс.Музыки. Пусть эта уникальная гитара послужит Сергею верой и правдой 🤘🏻 Кстати, а на каких сервисах вы любите слушать музыку? #савичева #яндексмузыка
"@music.yandex по-творчески отметили свой юбилей. Мне было очень приятно принимать участие в подготовке подарка для одного из первых подписчиков "Яндекс. Музыки". Пусть эта уникальная гитара послужит Сергею верой и правдой", — прокомментировала Юлия.
Такой уникальный от количества звездных автографов подарок достался одному из самых первых подписчиков интернет-сервиса Сергею Волохову.
Ранее "Правда.Ру" писала, что Юлия Савичева раскрыла секреты съемок нового клипа.
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