Юлия Савичева подписала гитару для интернет-сервиса "Яндекс.Музыка"

Певица присоединилась к празднованию 10-летнего юбилея со дня работы сервиса "Яндекс. Музыка".

Вместе с другими популярными отечественными исполнителями она оставила свой автограф на гитаре. В акции приняли участие также Сергей Жуков, Мари Краймбрери, 2Маши, Mary Gu.

"@music.yandex по-творчески отметили свой юбилей. Мне было очень приятно принимать участие в подготовке подарка для одного из первых подписчиков "Яндекс. Музыки". Пусть эта уникальная гитара послужит Сергею верой и правдой", — прокомментировала Юлия.

Такой уникальный от количества звездных автографов подарок достался одному из самых первых подписчиков интернет-сервиса Сергею Волохову.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Юлия Савичева раскрыла секреты съемок нового клипа.