Дима Билан обрушил на подписчиков лозунги, песни и воззвания красных вождей

Теплая погода заманила певца Диму Билана в один из районов столицы.

Он решил провести субботу в Измайлово. В аккаунте в Instagram звезда разместил фото рядом с несколькими портретами В. И.Ленина и других вождей мирового пролетариата, выставленных у забора.

О том, как прошел его выходной, Дима скромно поведал словами гимна революции: "…. а Ленин такой молодой ….!" прогулялся от души, главное маску можно не снимать, и даже нужно!)".

Поклонники Билана живо откликнулись на новый пост певца.

"Ленин, Карл Маркс и Вы, вместо Энгельса…картина маслом", "и юный октябрь впереди…память как капкан…правда помню, то что не нужно … Пы. Сы Купили вождя?".

"Дима, очень рада за вас, такие места, это как другой мир, спасибо что показали нам, столько интересных вещей, прям можно целый день ходить там и не надоест", — делились своими эмоциями подписчики.