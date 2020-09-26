Сергей Жуков попрощался с образом сладкоголосого ловеласа

Звезда 90-х Сергей Жуков променял вечеринки на тихие семейные радости.

На фото в своем Instagram-аккаунте певец трогательно обнимает сына. Шоумен делится своими планами на день, признаваясь, что ему по душе размеренная семейная жизнь с ее ежедневными заботами.

"Видели ночь, гуляли всю ночь до утра! — такой раньше был девиз по жизни и с друзьями на вечеринках! А сейчас из планов на выходные — провести время с родными, помочь детям с уроками и закупиться продуктами… Но такие планы мне тоже по душе. А вы чем планируете заняться на выходных? Какое у вас настроение?" — пишет Сергей в блоге.

Подписчики Жукова под стать своему кумиру. Остепенившиеся матери и отцы семейств, у которых когда-то "срывало крышу" от композиций "Руки вверх", всецело разделяют умиление певца по поводу жизни, согретой теплом семейного очага.

"Какие вы хорошенькие и милые, я очень люблю, когда папы уделяют свое внимание детям", — пишут поклонницы самого медового голоса российской эстрады. "Серёга, я смотрю ты стал настоящим семьянином, ну ты в наших сердцах навсегда, самые лучшие хиты в моей молодости, спасибо тебе за хорошую не забываемую молодость, уважаю тебя, братан", — поддерживают Жукова подписчики.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Сергей Жуков воплотил свою детскую мечту.