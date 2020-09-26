Телеведущая Наиля Аскер-Заде последняя в своей семье заразилась коронавирусом.

Именно от них она и подхватила инфекцию, когда ухаживала за болеющими родственниками.

"​​Почему-то я наивно полагала, что маска, перчатки и антисептик спасут меня от коронавируса. Не подумайте, что я агитирую против них. Они нужны. Но когда вся семья, самые близкие и любимые люди на свете лежат беззащитные, с температурой и коронавирусом, а ты ухаживаешь за ними и одна здорова — маски не помогут", — пояснила Аскер-Заде.