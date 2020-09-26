Счастье, по словам артиста, пришло к нему только после окончательного разрыва с бывшей супругой.
Предшествовал свободе большой публичный скандал. На актера обрушилось негодование общественности, так как экс-жена обвиняла Прилучного в избиении.
Долго одному Павлу быть не пришлось. Скоро после расставания с Агатой Муцениеце он с головой окунулся в новые отношения. Новой пассией Прилучного стала актриса, звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович.
Павел уверяет, что чувствует себя счастливым, несмотря на некоторые трудности, связанные с продажей дома. Жилье, взятое в кредит, пришлось выставить на продажу, чтобы поделить имущество с бывшей супругой.
Сейчас парочка Прилучный и Карпович живут в съемном пригородном доме в элитном поселке. Новые отношения пока приносят актеру только гармонию и спокойствие
"Надо просто жить и пытаться быть счастливым” — сказал Павел.
Ранее "Правда.Ру" писала о финансовых трудностях Павла Прилучного.
Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил, что возможности вернуть Крым силовым путем у Киева нет. Но это не означает отсутствия стратегии.