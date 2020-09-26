Павел Прилучный признался, что впервые вздохнул свободно после развода

Счастье, по словам артиста, пришло к нему только после окончательного разрыва с бывшей супругой.

Предшествовал свободе большой публичный скандал. На актера обрушилось негодование общественности, так как экс-жена обвиняла Прилучного в избиении.

Долго одному Павлу быть не пришлось. Скоро после расставания с Агатой Муцениеце он с головой окунулся в новые отношения. Новой пассией Прилучного стала актриса, звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович.

Павел уверяет, что чувствует себя счастливым, несмотря на некоторые трудности, связанные с продажей дома. Жилье, взятое в кредит, пришлось выставить на продажу, чтобы поделить имущество с бывшей супругой.

Сейчас парочка Прилучный и Карпович живут в съемном пригородном доме в элитном поселке. Новые отношения пока приносят актеру только гармонию и спокойствие

"Надо просто жить и пытаться быть счастливым” — сказал Павел.

Ранее "Правда.Ру" писала о финансовых трудностях Павла Прилучного.