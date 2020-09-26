Продюсер Яна Рудковская рассказала, что практически не ссорится со своим мужем Евгением Плющенко.

"Мы с ним за 13 лет нашей совместной жизни, из них 9 лет супружеской, ссорились два раза, и то — по его инициативе. Со мной в принципе невозможно поссориться. Спросите у Димы Билана, я с ним 15 лет работаю", — отметила Рудковская.

"Любовница у Жени — это невозможно. Я уверена в нем на 100 процентов, так же, как и он во мне. Он никогда этого не будет делать. Если он кого-то найдет, он придет и скажет мне об этом. Он никогда не будет обманывать. Иначе не надо было бы венчаться", — добавила продюсер.