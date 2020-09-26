Актёр Александр Балуев объяснил отказ от съёмок в США

Известный российский актёр Александр Балуев рассказал, почему не собирается сниматься в голливудских фильмах.

Ему поступали многочисленные предложения от американских продюсеров, однако везде актёр должен был играть "плохих русских".