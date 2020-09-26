Известный российский актёр Александр Балуев рассказал, почему не собирается сниматься в голливудских фильмах.
Ему поступали многочисленные предложения от американских продюсеров, однако везде актёр должен был играть "плохих русских".
"Когда в кинопроизводстве стали акцентировать внимание именно на том, что ты русский, а значит, плохой по определению, я перестал соглашаться на эти роли, мои коллеги тоже", — пояснил артист.
Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил, что возможности вернуть Крым силовым путем у Киева нет. Но это не означает отсутствия стратегии.