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Пригожин опроверг срочную госпитализацию Валерии

В Сети появилось видео со срочной госпитализацией певицы Валерии. Его опубликовал продюсер Виктор Дробыш.

На видео показано, как артистку забирает бригада "скорой".

"Да это было прошлым летом! Вирус был какой-то, сутки длящийся. Температура 40 градусов была. Плохо было так, что она двигаться не могла. У нее озноб был!" — позже написал муж певицы Иосиф Пригожин.

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