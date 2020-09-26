В Сети появилось видео со срочной госпитализацией певицы Валерии. Его опубликовал продюсер Виктор Дробыш.
На видео показано, как артистку забирает бригада "скорой".
"Да это было прошлым летом! Вирус был какой-то, сутки длящийся. Температура 40 градусов была. Плохо было так, что она двигаться не могла. У нее озноб был!" — позже написал муж певицы Иосиф Пригожин.
Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил, что возможности вернуть Крым силовым путем у Киева нет. Но это не означает отсутствия стратегии.