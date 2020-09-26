Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Путин поздравил россиян с 500-летием Тульского кремля
Завод в Испании затопило красным вином
Макаревич с молодой супругой сделали селфи у картины "Неравный брак"
Рэперу Эллею грозит тюрьма за вождение под наркотиками
Попова объяснила рост заболеваемости коронавирусом
За сутки в РФ заразились коронавирусом 7523 человека
Кети Топурия рассказала о помолвке с парнем
Голливудские звёзды раскрыли тайну своего русского происхождения
Зеленский объявил на Украине день траура из-за крушения Ан-26

Лидия Федосеева-Шукшина сватает свою дочь Ольгу за сына Бари Алибасова

Этот брак, по мнению актрисы, поспособствует тому, чтобы дети не мешали их счастью с Бари Алибасовым.

Лидия Федосеева-Шукшина сватает свою дочь Ольгу за сына Бари Алибасова

Несмотря на все финансовые разногласия со своим новым супругом, Лидия Федосеева-Шукшина стремится упрочить родственные связи между ней и Бари Алибасовым.

Судебные тяжбы по поводу жилья, которое актриса подарила музыканту, не мешают супругам строить планы на будущее.

Великовозрастные молодожены не виделись больше полугода из-за конфликта с жильем и из-за лечения Бари Алибасова в психиатрической клинике.

Прим этом Лидия Федосеева-Шукшина мечтает устроить личную жизнь дочери Ольги. В качестве кандидата в мужья для дочки актриса неожиданно предложила сына Бари Алибасова. Она убеждена, что это будет крепкий и счастливый брак.

"Ольге нужно выйти замуж за Бари-младшего. У них много общего. Они едины в своих целях. Кроме того, они оба против нашего счастья с Бари. И прилагают немало усилий, чтобы нас поссорить", — говорит Федосеева-Шукшина.

Ранее "Правда.Ру" писала, что брак с Бари Алибасовым принес Лидии Федосеевой-Шукшиной много расстройств. 

Последние материалы
Решетова: у Тимати нет новой девушки
Лидия Федосеева-Шукшина сватает свою дочь Ольгу за сына Бари Алибасова
Путин поздравил россиян с 500-летием Тульского кремля
Завод в Испании затопило красным вином
Макаревич с молодой супругой сделали селфи у картины "Неравный брак"
Рэперу Эллею грозит тюрьма за вождение под наркотиками
Попова объяснила рост заболеваемости коронавирусом
За сутки в РФ заразились коронавирусом 7523 человека
Кети Топурия рассказала о помолвке с парнем
Почему для "Макдоналдса" Олимпиады - больше не повод вложить деньги
Популярное
Мир. Новости мира
Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева

Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил, что возможности вернуть Крым силовым путем у Киева нет. Но это не означает отсутствия стратегии.

Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева
Брюссель официально отказал Лукашенко в праве быть президентом
Мир. Новости мира
Брюссель официально отказал Лукашенко в праве быть президентом
Общество
Михаил Горбачёв похвалил протестующих в Белоруссии
Мир. Новости мира
Прозрение японцев: нам никогда не вернуть Курилы!
Усам Оздемиров Грядет ли в Европе четвертый рейх? Усам Оздемиров Василий Амирджанов Космическую программу России заменит кинематограф Василий Амирджанов Игорь Буккер Что убивает президентов США Игорь Буккер
Комментарии
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева
Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева
Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Никита Джигурда: за рулем джипа Михаила Ефремова была Дарья Белоусова
Грядет ли в Европе четвертый рейх?
Трамп не упомянул Россию во время выступления перед Генассамблеей ООН
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Оставить Россию "без штанов": раскрыта "стратегия" Киева
Гарантии невмешательства: Россия предложила США новый договор
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников