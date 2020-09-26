Лидия Федосеева-Шукшина сватает свою дочь Ольгу за сына Бари Алибасова

Этот брак, по мнению актрисы, поспособствует тому, чтобы дети не мешали их счастью с Бари Алибасовым.

Несмотря на все финансовые разногласия со своим новым супругом, Лидия Федосеева-Шукшина стремится упрочить родственные связи между ней и Бари Алибасовым.

Судебные тяжбы по поводу жилья, которое актриса подарила музыканту, не мешают супругам строить планы на будущее.

Великовозрастные молодожены не виделись больше полугода из-за конфликта с жильем и из-за лечения Бари Алибасова в психиатрической клинике.

Прим этом Лидия Федосеева-Шукшина мечтает устроить личную жизнь дочери Ольги. В качестве кандидата в мужья для дочки актриса неожиданно предложила сына Бари Алибасова. Она убеждена, что это будет крепкий и счастливый брак.

"Ольге нужно выйти замуж за Бари-младшего. У них много общего. Они едины в своих целях. Кроме того, они оба против нашего счастья с Бари. И прилагают немало усилий, чтобы нас поссорить", — говорит Федосеева-Шукшина.

Ранее "Правда.Ру" писала, что брак с Бари Алибасовым принес Лидии Федосеевой-Шукшиной много расстройств.