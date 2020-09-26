Экс-возлюбленная Тимати Анастасия Решетова опровергла слухи о том, что у музыканта появилась новая девушка.
Более того, сама Решетова не собирается заводить новые отношения.
"Часто приписывают то, чего нет, а также имеют привычку "залезть в чужую постель"… Нет у него никого, да и я пока что не имею планов заводить новые отношения", — пишет модель в Instagram.
Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил, что возможности вернуть Крым силовым путем у Киева нет. Но это не означает отсутствия стратегии.