Макаревич с супругой посетили Третьяковскую галерею.
Внимание четы привлекла известная картина Василия Пукирева "Неравный брак". Сюжет классического художественного произведения не оставляет никого равнодушным. На картине изображено венчание прелестной юной девушки со стариком.
Андрей Макаревич, который старше своей супруги на 30 лет, нашел забавным сделать фото у этого художественного полотна.
Эйнат Кляйн, энергичная молодая женщина, пыталась сыграть роль "овечки на заклании", однако это ей не удалось. Похоже, красавица не чувствует себя ущемленной в своих женских правах, будучи замужем за легендарным музыкантом.
"Он был старше ее, она была хороша", — слова известной песни поклонники музыканта, узнавшие о его четвертом браке, посчитали пророческими. Супруга Макаревича действительно молода и хороша.
Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил, что возможности вернуть Крым силовым путем у Киева нет. Но это не означает отсутствия стратегии.