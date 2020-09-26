Макаревич с молодой супругой сделали селфи у картины "Неравный брак"

Макаревич с супругой посетили Третьяковскую галерею.

Внимание четы привлекла известная картина Василия Пукирева "Неравный брак". Сюжет классического художественного произведения не оставляет никого равнодушным. На картине изображено венчание прелестной юной девушки со стариком.

Андрей Макаревич, который старше своей супруги на 30 лет, нашел забавным сделать фото у этого художественного полотна.

Эйнат Кляйн, энергичная молодая женщина, пыталась сыграть роль "овечки на заклании", однако это ей не удалось. Похоже, красавица не чувствует себя ущемленной в своих женских правах, будучи замужем за легендарным музыкантом.