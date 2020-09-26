Кети Топурия рассказала о помолвке с парнем

Долго время Кети Топурия скрывала свои отношения с Львом Деньговым. Слухи об их романе подогрело кольцо, которое недавно появилось на пальце артистки.

После этого она решила признаться, что помолвлена с возлюбленным. Примечательно, что Деньгов сделал предложение Топурии ещё два месяца назад.

Топурия и Деньгов познакомились случайно на светском мероприятии, однако довольно быстро сблизились.