Долго время Кети Топурия скрывала свои отношения с Львом Деньговым. Слухи об их романе подогрело кольцо, которое недавно появилось на пальце артистки.
После этого она решила признаться, что помолвлена с возлюбленным. Примечательно, что Деньгов сделал предложение Топурии ещё два месяца назад.
Топурия и Деньгов познакомились случайно на светском мероприятии, однако довольно быстро сблизились.
"Мы с Кети живем вместе, съехались около двух месяцев назад, здоровы и счастливы. Другие подробности не хотел бы пока говорить из соображений личного и этического характера. Если у нас будут новости, я вас обязательно проинформирую", — рассказывал Деньгов.
Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил, что возможности вернуть Крым силовым путем у Киева нет. Но это не означает отсутствия стратегии.