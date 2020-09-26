Любители "Фабрики грез" не устают доказывать: "Голливуд основали русские".
Слава американской жемчужины киноиндустрии не дает покоя россиянам.
Так как многие разочаровались в отечественном киноискусстве, российские любители американского кино стараются отыскать "своих" в Голливуде.
Задача эта не лишена смысла, так как некоторые кинозвезды США действительно имеют русские корни.
Названы шесть голливудских актеров российского происхождения. Среди них есть те, кто рассказал о своих предках из далекой России — Кирк и Майкл Дуглас, Лив Тайлер, Николь Шерзингер, Стивен Сигал, Стивен Спилберг.
Звезды Голливуда рассказывают о том, что их деды и бабки были эмигрантами, бежавшими за границу. Актеры не сильно гордятся своими русскими корнями, однако некоторые утверждают, что русская кровь в жилах это неплохо.
Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил, что возможности вернуть Крым силовым путем у Киева нет. Но это не означает отсутствия стратегии.