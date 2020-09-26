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Голливудские звёзды раскрыли тайну своего русского происхождения

Любители "Фабрики грез" не устают доказывать: "Голливуд основали русские".

Голливудские звёзды раскрыли тайну своего русского происхождения

Слава американской жемчужины киноиндустрии не дает покоя россиянам.

Так как многие разочаровались в отечественном киноискусстве, российские любители американского кино стараются отыскать "своих" в Голливуде.

Задача эта не лишена смысла, так как некоторые кинозвезды США действительно имеют русские корни.

Названы шесть голливудских актеров российского происхождения. Среди них есть те, кто рассказал о своих предках из далекой России — Кирк и Майкл Дуглас, Лив Тайлер, Николь Шерзингер, Стивен Сигал, Стивен Спилберг.

Звезды Голливуда рассказывают о том, что их деды и бабки были эмигрантами, бежавшими за границу. Актеры не сильно гордятся своими русскими корнями, однако некоторые утверждают, что русская кровь в жилах это неплохо.

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