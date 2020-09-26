Кэти Перри выбрала свой портрет, который стал образцом для нескольких игровых персонажей.
Музыкальной звезде США Кэти Перри не впервые приходится служить прототипом для персонажей компьютерного мира.
В 2012 году она стала дополнительным героем к симулятору жизни "Sims 3", а в 2015 презентовала свою казуальную мобильную игру "Katy Perry Pop". Сейчас же певица появится в мобильной игре "Brave Exvius" (часть прославленной серии "Final Fantasy").
Ее композиция под названием "Бессмертное пламя" станет частью игрового приложения или даже будет доступна в качестве сингла. Предполагается, что появление Кэтти Пэрри в игре привлечет массовый интерес любителей видеоигр "Brave Exvius". К игре, вероятно, присоединятся поклонники творчества Кэтти Перри и не только.
Ранее "Правда.Ру" писала, что Кэти Пэрри шутит над изменениями в своей внешности после родов.
Заместитель секретаря СНБО Украины Сергей Кривонос заявил, что возможности вернуть Крым силовым путем у Киева нет. Но это не означает отсутствия стратегии.