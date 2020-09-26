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Кэти Перри стала персонажем компьютерной игры

Кэти Перри выбрала свой портрет, который стал образцом для нескольких игровых персонажей.

Кэти Перри стала персонажем компьютерной игры

Музыкальной звезде США Кэти Перри не впервые приходится служить прототипом для персонажей компьютерного мира.

В 2012 году она стала дополнительным героем к симулятору жизни "Sims 3", а в 2015 презентовала свою казуальную мобильную игру "Katy Perry Pop". Сейчас же певица появится в мобильной игре "Brave Exvius" (часть прославленной серии "Final Fantasy").

Ее композиция под названием "Бессмертное пламя" станет частью игрового приложения или даже будет доступна в качестве сингла. Предполагается, что появление Кэтти Пэрри в игре привлечет массовый интерес любителей видеоигр "Brave Exvius". К игре, вероятно, присоединятся поклонники творчества Кэтти Перри и не только.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Кэти Пэрри шутит над изменениями в своей внешности после родов.

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