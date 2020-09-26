Дочь Баталова могла выйти замуж за помощника отца

Дочь артиста Алексея Баталова родилась с тяжёлой формой ДЦП. Родители всегда переживали за её будущее. Жена артиста Гитана Аркадьевна после смерти мужа предложила его давнему другу взять в жёны свою дочь.

Однако Зураб Джапаридзе отказался жениться на дочери актёра из-за условий, которые ему выдвинули.