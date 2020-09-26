Дочь артиста Алексея Баталова родилась с тяжёлой формой ДЦП. Родители всегда переживали за её будущее. Жена артиста Гитана Аркадьевна после смерти мужа предложила его давнему другу взять в жёны свою дочь.
Однако Зураб Джапаридзе отказался жениться на дочери актёра из-за условий, которые ему выдвинули.
"Она у меня прямо спросила, не хочу ли я жениться на Маше. Она хотела, чтобы у дочери был опекун. Я согласился, но Гитана Аркадьевна настаивала, чтобы я прервал контакты с женой и ребенком, не виделся с ними. Я на такое, разумеется, пойти не мог. Тогда она затаила на меня обиду", — пояснил Джапаридзе.
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