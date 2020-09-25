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Спасибо моему гостеприимному другу @iliaskokotos за лето’2020🇬🇷 Эти греческие каникулы мы точно будем вспоминать с детьми всегда!🏄🏻♂️Заряд бодрости и позитива накопили на целый год вперёд! И я знаю место, где любое твоё желание предугадывают и исполняют за считанные секунды - мой второй дом @eloundapeninsula 💙И в этом доме, кстати, у меня тоже замечательный доступ к воде... 🌊🙃😉
Популярный российский певец Филипп Киркоров отреагировал на появившиеся в СМИ сообщения о том, что его загородный особняк построен в непосредственной близости от водного объекта общего пользования, что нарушает российское законодательство.
Подмосковный загородный дом короля российской эстрады находится в Мякининской пойме, в клубном посёлке на небольшом полуострове.
Активисты утверждают, что дом с прилегающим к нему участком занимает прибрежную территорию и перекрывает другим людям доступ к Живописной бухте, которая является частью акватории Москвы-реки.
Певец выложил в Instagram снимок, сделанный рядом с загородным домом в Греции, Киркоров поблагодарил владельца особняка, в котором он находился на отдыхе.
"В этом доме, кстати, у меня тоже замечательный доступ к воде", — отметил певец.
Ранее "Правда.Ру" писала, что Филипп Киркоров срочно вылетел в Москву из-за плохого самочувствия отца.
Анализы российского блогера Алексея Навального прошли проверку в лаборатории в Буше в департаменте Эсон на севере центральной части Франции.