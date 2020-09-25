Киркоров иронично отреагировал на информацию о нарушении закона

Популярный российский певец Филипп Киркоров отреагировал на появившиеся в СМИ сообщения о том, что его загородный особняк построен в непосредственной близости от водного объекта общего пользования, что нарушает российское законодательство.

Подмосковный загородный дом короля российской эстрады находится в Мякининской пойме, в клубном посёлке на небольшом полуострове.

Активисты утверждают, что дом с прилегающим к нему участком занимает прибрежную территорию и перекрывает другим людям доступ к Живописной бухте, которая является частью акватории Москвы-реки.

Певец выложил в Instagram снимок, сделанный рядом с загородным домом в Греции, Киркоров поблагодарил владельца особняка, в котором он находился на отдыхе.

"В этом доме, кстати, у меня тоже замечательный доступ к воде", — отметил певец.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Филипп Киркоров срочно вылетел в Москву из-за плохого самочувствия отца.