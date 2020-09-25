Актриса обратилась к общественности с заявлением о том, что необходимо беречь свое здоровье. Мария призналась, что переживает в сложившейся ситуации, когда первая волна коронавируса еще не пройдена.
"Укрепляйте иммунитет! Знаю, что сейчас проходит много совещаний, как максимально обезопасить людей, снизить распространение covid, но надо трезво смотреть на то, что происходит вокруг, поэтому берегите себя и будьте здоровы", — написала она в своем аккаунте в Instagram.
Спокойное и взвешенное обращение Марии нашло поддержку.
"Верное решение — смотреть трезво на вещи) Жаль, не многим это под силу…. Большинство поддаётся панике", — пожаловались на обстановку подписчики.
Анализы российского блогера Алексея Навального прошли проверку в лаборатории в Буше в департаменте Эсон на севере центральной части Франции.