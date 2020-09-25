Мария Кожевникова заботится о здоровье своих поклонников

Актриса обратилась к общественности с заявлением о том, что необходимо беречь свое здоровье. Мария призналась, что переживает в сложившейся ситуации, когда первая волна коронавируса еще не пройдена.

"Укрепляйте иммунитет! Знаю, что сейчас проходит много совещаний, как максимально обезопасить людей, снизить распространение covid, но надо трезво смотреть на то, что происходит вокруг, поэтому берегите себя и будьте здоровы", — написала она в своем аккаунте в Instagram.

Спокойное и взвешенное обращение Марии нашло поддержку.