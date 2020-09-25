Андрей Державин уже выпустил клип на новую песню

Андрей Державин слишком неожиданно вернулся в мир шоу-бизнеса.

Еще вчера певец говорил о премьере новой песни "Связь", а уже сегодня он приглашает подписчиков оценить клип, снятый на нее.

"Друзья, свершилось! Клип на новую песню уже эфире! Ссылка у меня в сторис, в шапке профиля и в актуальном. Поделитесь этой ссылкой с друзьями — пора собирать всех наших под знамена любви и музыки!" — поделился экс-солист группы "Сталкер".

Музыкант попросил подписчиков прокомментировать, как они оценивают обе его премьеры.

Первые отзывы не заставили себя долго ждать.

Поклонники тепло встретили возвращение певца на сольную эстраду:

"Песня супер! Чем больше слушаю, тем больше нравится! Мурашки уже бегут… А уж мы-то как Вас любим! С премьерой!".

Ранее "Правда.Ру" писала о новом хите звезды 90-х.