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Андрей Державин уже выпустил клип на новую песню

Андрей Державин слишком неожиданно вернулся в мир шоу-бизнеса.

Андрей Державин уже выпустил клип на новую песню
 
 
 
 
 
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Друзья, свершилось! Клип на новую песню уже эфире! Ссылка у меня в сторис, в шапке профиля, и в актуальном👆 Поделитесь этой ссылкой с друзьями - пора собирать всех наших под знамена любви и музыки!🎼❤🎵 ⠀ Пишите в комментах, как вам песня, как видео? Ваше мнение очень важно для меня!👍Люблю вас! ⠀ #андрейдержавин #соламонова #связь #группасталкер

Публикация от Андрей Державин (@andrey_derzhavin)25 Сен 2020 в 12:14 PDT

Еще вчера певец говорил о премьере новой песни "Связь", а уже сегодня он приглашает подписчиков оценить клип, снятый на нее.

"Друзья, свершилось! Клип на новую песню уже эфире! Ссылка у меня в сторис, в шапке профиля и в актуальном. Поделитесь этой ссылкой с друзьями — пора собирать всех наших под знамена любви и музыки!" — поделился экс-солист группы "Сталкер".

Музыкант попросил подписчиков прокомментировать, как они оценивают обе его премьеры.

Первые отзывы не заставили себя долго ждать.

Поклонники тепло встретили возвращение певца на сольную эстраду:

"Песня супер! Чем больше слушаю, тем больше нравится! Мурашки уже бегут… А уж мы-то как Вас любим! С премьерой!".

Ранее "Правда.Ру" писала о новом хите звезды 90-х

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