Олеся Железняк обиделась, когда ее назвали некрасивой

Одна из талантливых актрис российского кино не готова слышать нелестные комментарии по поводу своей внешности.

Не слишком тактичные работники тележурналистики записали Олесю Железняк в дурнушки. Актрисе предложили принять участие в шоу по теме "Хоть я и некрасивая, но всего в жизни достигла сама". Это уязвило Олесю, которая, как и любая женщина, довольно трепетно относится к вопросу своей внешности.

"В первую минуту, когда они мне это сказали, я потеряла дар речи. Когда голос ко мне вернулся, я им сказала: "Вы понимаете, что сейчас мне в душу плюнули?!" — рассказывает Олеся.

Работники телевидения были очень удивлены, увидев реакцию актрисы, так как предполагали, что она относится к себе с большой долей иронии. Звезда комедийных фильмов Олеся Железняк, как оказалось, не столь неуязвима в вопросах того, как она выглядит.

Самобытная актриса отличается яркой индивидуальностью, которая ей и помогает в профессии, однако в дурнушки себя Олеся никогда не записывала.