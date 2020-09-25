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Арзамасова и Авербух рассказали про свой роман на шоу «Вечерний Ургант»

Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова и фигурист Илья Авербух предстали перед общественностью и объявили себя парой.

Арзамасова и Авербух рассказали про свой роман на шоу «Вечерний Ургант»

Арзамасова и Авербух посчитали, что дальше скрывать любовные отношения не имеет смысла. Скрытность ведет только к еще большему потоку сплетен и домыслов.

Их разоблачили летом этого года. Репортеры сфотографировали парочку на романтическом свидании.

Тренер предпочел бы прятаться от любопытных взглядов общества и дальше, если бы не бесцеремонное вмешательство в личную жизнь фигуриста вездесущих папарацци.

"Мы вместе и мы счастливы. Это все, что нужно знать", — расставил все точки на i Авербух.

Лиза восхищается своим избранником, который старше ее на 21 год.

"Он все может делать по дому. У него удивительный талант все облагораживать", — хвалит актриса возлюбленного.

Почему отношения Авербуха и Арзамасовой вызвали такой всплеск эмоций, объясняется возможно тем, что в памяти людей Лиза так и осталась тем трогательным ребенком из сериала "Папины дочки".

Однако "Галина Сергеевна" успела подрасти, превратиться из гадкого утенка в прекрасного лебедя. 25-летняя актриса имеет право выбирать себе в избранники того, кого считает нужным.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Лиза Арсамасова стремилась сделать так, чтобы отношения с Авербухом были раскрыты.

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