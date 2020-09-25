Сергей Безруков предпочёл отдохнуть в лесу

В редкие минуты отдыха известный актер наслаждается ускользающим теплом "бабьего лета", отправившись с семьей на природу.

На фото Сергей вместе со своей второй половинкой Анной гуляет по лесу, по-есененски и поэтично восторгаясь осенними красками. Семья, счастливо улыбаясь, нежится под солнечными лучами.

"Настоящее "Бабье лето"… Как же хорошо!!!! Всем хорррошего настроения. Дорогие мои, Хорррррошие!!!!", — не поскупился на эмоции актер у себя в блоге.

Подписчиков странички заинтересовала прогулка знаменитостей.