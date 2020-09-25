В редкие минуты отдыха известный актер наслаждается ускользающим теплом "бабьего лета", отправившись с семьей на природу.
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Настоящее «Бабье лето»...Как же хорошо!!!! Всем хорррошего настроения,Дорогие мои,Хорррррошие!!!! #бабьелето #семья #дом
На фото Сергей вместе со своей второй половинкой Анной гуляет по лесу, по-есененски и поэтично восторгаясь осенними красками. Семья, счастливо улыбаясь, нежится под солнечными лучами.
"Настоящее "Бабье лето"… Как же хорошо!!!! Всем хорррошего настроения. Дорогие мои, Хорррррошие!!!!", — не поскупился на эмоции актер у себя в блоге.
Подписчиков странички заинтересовала прогулка знаменитостей.
"За грибами выбрались, Сергей Витальевич? Или так, погулять? Хорошей прогулки вам с Анной", - пишут актеру поклонники.
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