Марат Башаров: "С каждым годом маги все интереснее"

Марат Башаров: "На людей с третьим глазом и шестым чувством у нас глаз наметан"

Кандидатуру Марата Башарова на роль ведущего шоу "Битва экстрасенсов" снова утвердили, несмотря на некоторые колебания творческой команды ТНТ. Руководители канала снова поверили в искренность раскаяния скандально известного артиста и в очередной раз дали ему шанс.

"Я действительно искренне раскаиваюсь во многих вещах", — сказал Марат Башаров.

Марат Башаров признался, что у него и его коллег уже глаз наметан на выбор людей с третьим глазом и шестым чувством. Артист рассказал, что ему экстрасенсы советов не дают и предсказаний не делают, потому что сам их об этом не просит. Без проса ТВ маги это делать боятся.

При том, что в передаче то и дело пытаются вторгнуться в сферы таинственного и неизвестного артист придерживается по жизни принципа: "Богово никому не известно".

Зрители шоу "Битва экстрасенсов" немного разочарованы предыдущими сериями и сетуют на то, что ни один прорицатель мистического шоу не предупредил человечество о надвигающейся эпидемии коронавируса.

Ранее "Правда.Ру" писала, что актера будут судить за клевету в адрес жены.