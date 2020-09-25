Наоми Кэмпбелл подала в суд на бизнесмена Владислава Доронина

Лучшая защита — нападение. Бывшая девушка российского бизнесмена Наоми Кэмпбелл требует вернуть ей вещи.

Роман Доронина и Кэмпбелл закончился еще в 2013 году. Тем не менее проблемы старых отношений еще себя не исчерпали. Наоми уверяет, что не держит зла на бывшего бойфренда. Все, что ей нужно, — забрать свои вещи у русского экс-возлюбленного.

Вячеслав Доронин сам ранее подал иск на британскую супермодель. В судебном порядке российский бизнесмен пытается вернуть деньги, которые, по его словам, передал на хранение звезде мировых подиумов.

Не секрет, что бизнесмен в период отношений дарил Кэмпбелл богатые подарки — недвижимость, ювелирные украшения, круизы на яхте.

Знакомые актрисы видят в противостоянии бывшей пары стремление показать свое влияние и превосходство.

Ранее "Правда.Ру" писала, что Вячеслав Доронин подал в суд на Наоми Кэмпбелл.