Любовница Тарзана иронизирует по поводу его публичного раскаяния

Уязвленная любовница Тарзана продолжает троллить шоумена.

На этот раз девушка высмеяла неуместное употребление Сергеем Глушко термина "сексизм". Именно сексизм без любви винит Тарзан в том, что не смог преодолеть соблазн и, как он сам выражается, его развели. Анастасия Шульженко не поленилась смонтировать видео коллаж, на котором кадры признаний Тарзана сменяются ее бесстрастным объяснением термина "сексизм".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Шульженко (@anastasiya.shulzhenko) 24 Сен 2020 в 10:51 PDT

"Идеология и практика дискриминации людей по признаку пола, связанные с наличием убеждений в превосходстве одного пола над другим в различных сферах жизни, а также предрассудков по отношению к представителям определенного пола", — с непроницаемым выражением лица читает Шульженко определение понятие "сексизм".

На фоне ее голоса приглушенно звучит новая песня Наташи Королевой "Красная помада".

Спасибо за красивую роль, спектакль окончен! Классно вы развели народ с Королевой и Тарзаном! Оскар вам!, — пишут под видео подписчики.

Ранее "Правда. Ру писала о том, что новую песню Наташи Королевой поклонники восприняли в контексте ситуации с изменой Тарзана.