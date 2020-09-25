Джорж Клуни и Хью Джекман стали образцами для безбородых коллег

Все больше импозантных зарубежных звезд пополняют список обладателей шикарных бород.

Благодаря иконам стиля, которые не расстаются с обворожительной растительностью на лице, мода на бороды на Фабрике грез не ослабевает. Аккуратные бороды, которые получили название "бретта", — бессмертная классика. Преимущества тех, кто выбирает подобный штрих в своем стиле, заключается в особом шарме брутальности. Поклонники бородатых звезд отмечают, что "бретта" создает так называемый тяжелый подбородок, что является символом мужественности.

Приверженцами бородатого стиля остаются Джордж Клуни, Хью Джекман, Роберт Дауни-младший. Обзавелись бородой и Леонардо Дикаприо, и Киану Ривз, Джонни Депп. Стремление отрастить бороду многие связывают с желанием актеров походить в жизни на героев своих фильмов.

Любовь к историческим персонажам XIX века, блистающим элегантными образами, тоже влияет на "бретта" моду.