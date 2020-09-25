Моргенштерн займется ресторанным бизнесом

Известный рэпер поделился амбициозными планами в своем Instagram

Как и многие звезды шоу-индустрии Моргенштерн мечтает открыть свое коммерческое дело. В шоу-бизнесе эпатажному исполнителю становится тесно, поэтому он собирается попытать свое везение в сфере общепита.

С присущей ему самоуверенностью Алишер заявляет в своем аккаунте: "Музыкальную индустрию я уже (покорил). Скучно. Пришло время (покорять) индустрию ресторанов".

Реклама будущего ресторана началась, как и полагается, задолго до его открытия.

Из салона своего автомобиля на видео рэпер объясняет: "Знаете откуда я сейчас еду? Из своего заведения. Там только что закончился ремонт. Это будет лучшее заведение Москвы!"

Интернет пользователи язвят по поводу планов рэпера.

"Надеюсь, еда в его ресторане будет лучше, чем его творчество", — пишут комментаторы на страничке шоумена.

Ранее "Правда.Ру" писала об успехе нового клипа Моргенштерна.