Известный рэпер поделился амбициозными планами в своем Instagram
Как и многие звезды шоу-индустрии Моргенштерн мечтает открыть свое коммерческое дело. В шоу-бизнесе эпатажному исполнителю становится тесно, поэтому он собирается попытать свое везение в сфере общепита.
С присущей ему самоуверенностью Алишер заявляет в своем аккаунте: "Музыкальную индустрию я уже (покорил). Скучно. Пришло время (покорять) индустрию ресторанов".
Реклама будущего ресторана началась, как и полагается, задолго до его открытия.
Из салона своего автомобиля на видео рэпер объясняет: "Знаете откуда я сейчас еду? Из своего заведения. Там только что закончился ремонт. Это будет лучшее заведение Москвы!"
Интернет пользователи язвят по поводу планов рэпера.
"Надеюсь, еда в его ресторане будет лучше, чем его творчество", — пишут комментаторы на страничке шоумена.
Ранее "Правда.Ру" писала об успехе нового клипа Моргенштерна.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.