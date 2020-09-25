Режиссера Эжена Грина выгнали с кинофестиваля в Сан-Себастьяне

Режиссера Эжена Грина не пустили на показ его собственного фильма на кинофестивале в Сан-Себастьяне.

Более того, ему грозит штраф за то, что он отказался "носить маску в рамках правил Covid-19".

На показе его нового фильма "Атарраби и Микелац" сотрудники попросили Грина надеть маску правильно, и он отказался, в результате чего его статус гостя на фестивале был аннулирован.

"Сотрудники фестиваля до пяти раз просили Эжена Грина надеть маску и надеть ее правильно. Наконец, из-за отсутствия понимания руководство фестиваля попросило его покинуть театр", — говорится в официальном заявлении оргкомитета.

В документе говорится, что режиссер поставил " под угрозу здоровье зрителей и съемочных групп."

Фильм Грина все еще разрешен к показу, но на пресс-конференции выступали только актеры Лукас Хириарт и Сайя Хириарт.

ДЛЯ СПРАВКИ

Чтобы иметь возможность провести кинофестиваль в Сан-Себастьяне, который ежегодно проходит до 26 сентября в Испании, оргкомитет подготовил 200-страничный свод правил, который включает