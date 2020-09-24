В отношении адвоката Александра Добровинского возбуждено второе дисциплинарное дело по представлению столичного управления Минюста.
Об этом сообщили в пресс-службе Адвокатской палаты Москвы.
"Возбуждено по результатам рассмотрения представления ГУ Минюста по Москве и будет рассматриваться совместно с дисциплинарным производством, ранее возбужденным президентом ФПА (Федеральной палаты адвокатов РФ)", — сказано в сообщении ведомстве.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.