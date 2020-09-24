В Москве госпитализирован певец Бедрос Киркоров. Об этом сообщила его жена Людмила Смирнова.
По её словам, артист проходит плановый осмотр и будет выписан в конце сентября.
"В порядке, нормально все, ходит, двигается. Одышка, так одышка и у меня есть… У него уменьшилась. Накушался всяких препаратов, назначенных не своим врачом, и в результате получились побочные эффекты определенные", — пояснила супруга артиста.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.