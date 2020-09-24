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Бедрос Киркоров находится в больнице

В Москве госпитализирован певец Бедрос Киркоров. Об этом сообщила его жена Людмила Смирнова.

По её словам, артист проходит плановый осмотр и будет выписан в конце сентября.

"В порядке, нормально все, ходит, двигается. Одышка, так одышка и у меня есть… У него уменьшилась. Накушался всяких препаратов, назначенных не своим врачом, и в результате получились побочные эффекты определенные", — пояснила супруга артиста.

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