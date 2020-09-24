Телеведущая не только успешно совмещает карьеру и обязанности мамы, но и принимает участие в подготовке нового сезона шоу "Ледниковый период". На экранах мы сможем увидеть ее выступление уже 3 октября.
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3го октября #регинапутешественница полетит ✈️ на #Ледниковыйпериод Очень волнительно и тревожно становится в ожидании первого эфира. Уже хочу, чтоб вы все увидели своими глазамиииии, чтобы обсудить каждый номер 🙏🏻. Так интересно узнать ваше впечатление ❤️ @romankostomarovkrs @1ice_tv @averbukhofficial Фото - Максим Ли @1tv
"Очень волнительно и тревожно становится в ожидании первого эфира. Уже хочу, чтоб вы все увидели своими глазами, чтобы обсудить каждый номер. Так интересно узнать ваше впечатление", — написала Регина в своем аккаунте в Instagram.
Девушка уверенно держится на льду. Об этом свидетельствует ее задорная улыбка и расслабленная поза на руках у опытного наставника и партнера Романа Костомарова.
Поклонники тепло встретили спортивные начинания Регины:
Ранее "Правда.Ру" писала, какие оды Влад Топалов сочиняет в честь Регины Тодоренко.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.