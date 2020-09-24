Регина Тодоренко готовится к "Ледниковому периоду"

Телеведущая не только успешно совмещает карьеру и обязанности мамы, но и принимает участие в подготовке нового сезона шоу "Ледниковый период". На экранах мы сможем увидеть ее выступление уже 3 октября.

"Очень волнительно и тревожно становится в ожидании первого эфира. Уже хочу, чтоб вы все увидели своими глазами, чтобы обсудить каждый номер. Так интересно узнать ваше впечатление", — написала Регина в своем аккаунте в Instagram.

Девушка уверенно держится на льду. Об этом свидетельствует ее задорная улыбка и расслабленная поза на руках у опытного наставника и партнера Романа Костомарова.

Поклонники тепло встретили спортивные начинания Регины:

"Вы будете победителями! Точно! Ваш напарник супер!"

Остается только пожелать ей удачи во время дебютного выступления.

Ранее "Правда.Ру" писала, какие оды Влад Топалов сочиняет в честь Регины Тодоренко.