Андрей Державин выпустил новый хит после 20-летнего перерыва

Премьера песни Андрея Державина состоялась сегодня на "Дорожном радио".

Экс-солист группы "Сталкер" выпустил композицию под названием "Связь". Это его первая песня после 20-летнего творческого перерыва.

"До сих пор продолжаю получать ваши поздравления! Спасибо вам всем огромное! Постараюсь ответить каждому из вас, а также постараюсь выполнить все, что вы мне пожелали, и очень надеюсь не обмануть ваших ожиданий", — написал своим поклонникам певец.

Отметим, что премьера песни приурочена ко дню рождения Андрея Державина. Исполнитель "Не плачь, Алиса", "Катя-Катерина" и "Чужая свадьба" родился 20 сентября 1963 года.

Фанаты певца не оставили без внимания знаковое событие, доказав, что они помнят и любят талантливую звезду 1990-х.