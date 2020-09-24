Премьера песни Андрея Державина состоялась сегодня на "Дорожном радио".
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Дорогие мои! До сих пор продолжаю получать ваши поздравления! Спасибо вам всем огромное!🙏🙂 Постараюсь ответить каждому из вас, а также постараюсь выполнить все, что вы мне пожелали, и очень надеюсь не обмануть ваших ожиданий) ⠀ Впереди у нас с вами море интересных событий, одно из них состоится уже 24 сентября! Догадались, о чем я? ДОЛГОЖДАННАЯ ПРЕМЬЕРА ПЕСНИ «СВЯЗЬ» НА «ДОРОЖНОМ РАДИО»! ⠀ А теперь внимание, вопрос: ⠀ Угадайте, в какое время она впервые прозвучит в эфире? ⠀ Всех, кто угадает, отмечу у себя в сторис!👆 ⠀ Понеслась!💥✊ ⠀ #андрейдержавин #группасталкер #Дорожноерадио #вместевпути #андрейдержавинпремьера
Экс-солист группы "Сталкер" выпустил композицию под названием "Связь". Это его первая песня после 20-летнего творческого перерыва.
"До сих пор продолжаю получать ваши поздравления! Спасибо вам всем огромное! Постараюсь ответить каждому из вас, а также постараюсь выполнить все, что вы мне пожелали, и очень надеюсь не обмануть ваших ожиданий", — написал своим поклонникам певец.
Отметим, что премьера песни приурочена ко дню рождения Андрея Державина. Исполнитель "Не плачь, Алиса", "Катя-Катерина" и "Чужая свадьба" родился 20 сентября 1963 года.
Фанаты певца не оставили без внимания знаковое событие, доказав, что они помнят и любят талантливую звезду 1990-х.
"Андрей, спасибо, что ты есть. Самый лучший певец. Извини, что с прошедшим, главное - с Днем рождения, здоровья и новых песен. Мы выросли на твоих песнях и сейчас слушаем", — пишут поклонники творчества певца.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.