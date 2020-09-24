Павел Прилучный продает дом в счет уплаты долгов

Знакомые Павла Прилучного отмечают, что финансовое положение актера на данный момент не слишком радужное.

Дом, находящийся в залоге, Павел выставил на торги. За элитное жилье стоимостью 180 миллионов рублей актер должен еще 70 миллионов.

Решение расстаться с недвижимостью, за которую еще не выплачен кредит, связывают с новым любовным увлечением Прилучного. Избранницей актера стала звезда сериала "Папины дочки" Мирослава Карпович.

Актрису называют разлучницей, так как бывшая супруга Павла Муцениеце винит в крахе семьи именно Карпович.

В одном из телевизионных шоу Муцениеце сказала: "Мужчина, который ссорится с женой, может разъехаться с ней, и тут прибегает к нему какая-то профурсеточка, классная такая. Фиг ли ты прискакала? Она ему: "Смотри, какая я классная, легкая, со мной можно поговорить на умные темы". Я не стала бы так делать. Я бы подождала, когда мужчина останется один".

Сейчас парочка Прилучный и Карпович живут в элитном поселке в съемном жилье. Знакомые актера отмечают, что в доме есть бассейн, но почти нет мебели.

Пользователи сети отмечают в своих комментариях: "Чтобы мы так жили". "Нам что нужно пожалеть актера, который позволяет себе покупать дом за 180 миллионов рублей? Жалко беднягу конечно до слез", — иронизируют интернет пользователи.

Ранее "Правда.Ру" писала о реакции Прилучного на обвинение в пьянстве.