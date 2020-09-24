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🏖🏝🏖 No ..... this isn’t “Just a Touch of Rose” 🌹 or “RED” ... it is simply ME ... in the most general Britney way !!! Hey 👋 … while you’re at it ..... turn the photos upside down and you will find it’s a T !!!!!! For teacher ... tea ... test ... tomorrow ... time ... two ... ten ... tool ... try .... thanks .... they … I mean we could go all day with this one, right !?!? Anyhow … who was your favorite teacher in school ..... and what did you LEARN 🤓🤓🤓🤓 ????
Американская популярная певица Бритни Спирс на своей странице в Instagram опубликовала снимок в бикини, который вызвал недоумение у её фанатов.
На фото 38-летняя звезда запечатлена на фоне океана в красном купальнике и плетёной шляпе. Певица позировала на пляже, лёжа на спине с поднятыми наверх ногами.
Прочитав подпись под публикацией, фанаты начали волноваться за психическое состояние артистки.
"Нет…это не "Just a Touch of Rose" или "RED" (творческие проекты Бритни Спирс — прим. "Ленты ру")… это просто я… в самом общем понимании Бритни!!! Привет… раз уж вы здесь… переверните фотографии вверх ногами, и вы обнаружите, что это буква Т!!! Для учителей… чай… тест… завтра… время… два… десять… инструмент… попытка… спасибо… они… Я имею в виду, мы можем продолжать перечислять целый день, верно!?!? И вообще… кто был вашим любимым учителем в школе… и что вы учили", — написала исполнительница.
Подписчики начали обсуждать странное "послание" певицы.
"Я клянусь, она пытается нам что-то сказать зашифрованными подсказками. Если ты читаешь это, ты не одинока";
"Это страшно", "Бритни, все в порядке? Мы любим тебя", "Кто-то смог расшифровать послание? Она точно пытается что-то донести";
"Я надеюсь, что она получает помощь, в которой явно нуждается", "Что, чёрт возьми, зашифровано в этой подписи?" — написали они.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Бритни Спирс после смены имиджа помолодела на 15 лет.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.