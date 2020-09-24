Бритни Спирс напугала поклонников подписью под снимком в купальнике

Американская популярная певица Бритни Спирс на своей странице в Instagram опубликовала снимок в бикини, который вызвал недоумение у её фанатов.

На фото 38-летняя звезда запечатлена на фоне океана в красном купальнике и плетёной шляпе. Певица позировала на пляже, лёжа на спине с поднятыми наверх ногами.

Прочитав подпись под публикацией, фанаты начали волноваться за психическое состояние артистки.

"Нет…это не "Just a Touch of Rose" или "RED" (творческие проекты Бритни Спирс — прим. "Ленты ру")… это просто я… в самом общем понимании Бритни!!! Привет… раз уж вы здесь… переверните фотографии вверх ногами, и вы обнаружите, что это буква Т!!! Для учителей… чай… тест… завтра… время… два… десять… инструмент… попытка… спасибо… они… Я имею в виду, мы можем продолжать перечислять целый день, верно!?!? И вообще… кто был вашим любимым учителем в школе… и что вы учили", — написала исполнительница.

Подписчики начали обсуждать странное "послание" певицы.

"Я клянусь, она пытается нам что-то сказать зашифрованными подсказками. Если ты читаешь это, ты не одинока"; "Это страшно", "Бритни, все в порядке? Мы любим тебя", "Кто-то смог расшифровать послание? Она точно пытается что-то донести"; "Я надеюсь, что она получает помощь, в которой явно нуждается", "Что, чёрт возьми, зашифровано в этой подписи?" — написали они.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Бритни Спирс после смены имиджа помолодела на 15 лет.