Николаев и Проскурякова отметили 10 лет совместной жизни

Игорь Николаев и его молодая супруга Юлия Проскурякова отмечают радостное событие в своей семье — десять лет семейной жизни.

"Сегодня наш день! Десять лет как мы стали мужем и женой", — объявила 38-летняя певица.

"10 лет - как одно счастливое мгновение! Сегодня наш день!" — написал в своём блоге 60-летний композитор.

Игорь Николаев продолжает любить романтику в отношениях, поэтому часто балует любимую жену презентами. Недавно он подарил ей шикарную гардеробную. Кроме того, он часто посвящает Юлии стихи.

Звёздная пара уже давно игнорирует сплетни о себе.

Так, летом стали появляться сообщения, что артисты собираются разводиться. Произошло это якобы из-за чувств Проскуряковой к студенту, с которым она познакомилась в ГИТИС.

Друзей певицы сразу атаковали звонками представители СМИ, чтобы выведать хоть какие-то подробности происходящего. Позже Юлия официально заявила, что у них с Игорем Николаевым всё хорошо.