Игорь Николаев и его молодая супруга Юлия Проскурякова отмечают радостное событие в своей семье — десять лет семейной жизни.
"Сегодня наш день! Десять лет как мы стали мужем и женой", — объявила 38-летняя певица.
"10 лет - как одно счастливое мгновение! Сегодня наш день!" — написал в своём блоге 60-летний композитор.
Игорь Николаев продолжает любить романтику в отношениях, поэтому часто балует любимую жену презентами. Недавно он подарил ей шикарную гардеробную. Кроме того, он часто посвящает Юлии стихи.
Звёздная пара уже давно игнорирует сплетни о себе.
Так, летом стали появляться сообщения, что артисты собираются разводиться. Произошло это якобы из-за чувств Проскуряковой к студенту, с которым она познакомилась в ГИТИС.
Друзей певицы сразу атаковали звонками представители СМИ, чтобы выведать хоть какие-то подробности происходящего. Позже Юлия официально заявила, что у них с Игорем Николаевым всё хорошо.
"Мы с Игорем вместе уже 15 лет, и для нас, наоборот, огромная радость провести друг с другом ещё больше времени. Возникали ли у меня мысли уйти? Нет", — сообщила Проскурякова.
Столичный дизайнер Надежда Славина до сих пор не может понять мотивов, по которым её 12-летняя дочь решила уйти из дома.