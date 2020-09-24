Артём Шейнин негативно отнёсся к кадрам датского шоу

Артем Шейнин не оценил поступок своих датских коллег по цеху, демонстративно покинув съемочную площадку.

Ведущий программы "Время покажет" покинул съемочную площадку, когда увидел кадры голых участников детского шоу в Дании, тем самым выразив свой протест происходящему.

На представленном для показа видео взрослые участники разделись, показывая детям, как устроен человек. Наглядный пример настолько неприятно впечатлил ведущего, что он прокомментировал увиденное.