Недавно стало известно, что Павел Прилучный выставил на продажу дом, в котором жил с Агатой Муцениеце. Актёр это сделал якобы под влиянием своей новой возлюбленной Мирославы Карпович.

"Он только что переехал в новый четырехэтажный дом, на территории есть бассейн, а вот комнаты практические пустые. Правда, вряд ли он купил эту недвижимость, поскольку и так весь в кредитах. Видимо, друзья пустили пожить в своем доме. Он, кстати, находится неподалеку от поселка "Трувиль", где ранее Павел жил с семьей.

Старый дом он решил продать под влиянием Мирославы Карпович, сейчас он выставлен на торги. Когда они с Агатой покупали этот особняк, он стоил около 180 миллионов рублей. Дом по-прежнему находится в залоге, за него еще надо выплатить порядка 70 миллионов рублей", — рассказал источник, близкий к Прилучному.