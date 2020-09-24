Цымбалюк-Романовская о Джигарханяне: "Его состояние крайне тяжёлое"

Актёр и режиссер Армен Джигарханян превращается в овощ, он не может себя самостоятельно обслуживать, сообщила в интервью "АиФ" его экс-супруга Виталина Цымбалюк-Романовская.

После громкого скандального развода бывшие супруги не общаются. У Цымбалюк-Романовской нет возможности связаться в Джигарханяном, так как она поменяла все номера телефонов.

По словам пианистки, несколько лет назад артисту советовали оградить себя от стрессов, иначе у него возникнут ещё большие проблемы со здоровьем. В настоящее время Джигарханян переезжает с одной съёмной квартиры на другую, у него часто меняются сиделки. Всё это негативно отражается на состоянии здоровья 84-летнего артиста.

Также Цымбалюк-Романовская добавила, что недавно ей попались на глаза его фотографии, которые её шокировали.