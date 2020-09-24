Актёр и режиссер Армен Джигарханян превращается в овощ, он не может себя самостоятельно обслуживать, сообщила в интервью "АиФ" его экс-супруга Виталина Цымбалюк-Романовская.
После громкого скандального развода бывшие супруги не общаются. У Цымбалюк-Романовской нет возможности связаться в Джигарханяном, так как она поменяла все номера телефонов.
По словам пианистки, несколько лет назад артисту советовали оградить себя от стрессов, иначе у него возникнут ещё большие проблемы со здоровьем. В настоящее время Джигарханян переезжает с одной съёмной квартиры на другую, у него часто меняются сиделки. Всё это негативно отражается на состоянии здоровья 84-летнего артиста.
Также Цымбалюк-Романовская добавила, что недавно ей попались на глаза его фотографии, которые её шокировали.
"К сожалению, они подтверждают все мои худшие опасения: его состояние крайне тяжёлое и уже необратимое, к сожалению. На фотографиях у него отсутствующий взгляд. Либо ему всё равно, кто с ним рядом находится, либо он не очень понимает, кто эти люди. Думаю, это его и спасает в данной ситуации", — сказала Цымбалюк-Романовская.
Столичный дизайнер Надежда Славина до сих пор не может понять мотивов, по которым её 12-летняя дочь решила уйти из дома.