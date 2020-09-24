Певица Анна Седокова уже давно запустила свою собственную линию одежды, однако недавно она сообщила, что теперь одежда от неё стала "более доступной".

Артистка решила ввести возможность покупки в рассрочку.

"Я подумала, почему можно взять телевизор в рассрочку, а одежду красивую нет? Ведь для нас эти немного важнее и красивое платье неоднократно меняло жизнь женщины? И я приступила к действию!" — написала Седокова в Instagram.

"Вы можете разделить платеж, а оставшиеся деньги направить на образование и быть и умной, и красивой!" — добавила певица.